El comisario Sefcovic cierra su visita a Pekín con avances en híbridos y tierras raras

Sefcovic compareció ante la prensa tras reunirse con el ministro chino de Comercio, Wang Wentao, y con el viceprimer ministro He Lifeng, en una visita enmarcada en la segunda ronda del mecanismo de consultas sobre comercio e inversión entre ambas partes.

El comisario llegó a Pekín con un mensaje ya repetido en Bruselas: el déficit comercial europeo con China, de 359.800 millones de euros en 2025, es "insostenible" y exige una vía creíble de reequilibrio.

El principal resultado de la visita fue un "entendimiento compartido" para "moderar" las exportaciones chinas de vehículos híbridos e híbridos enchufables a los Veintisiete.

Sefcovic aseguró que ese entendimiento abre la posibilidad de reducir esos envíos "en más de la mitad", aunque precisó que el cálculo se refiere a un escenario sin cambios y a un periodo de cuatro años.

Según el comisario, el acuerdo permitiría evitar la entrada en la UE de "varios millones" de vehículos chinos en ese periodo, una cifra que consideró "significativa" para una industria europea del automóvil sometida a "fuerte presión".

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Sefcovic no ofreció, sin embargo, detalles sobre el mecanismo concreto que permitiría lograr esa reducción, al explicar que primero debe presentar los parámetros a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los Estados miembros y a los líderes europeos, que los examinarán en el Consejo Europeo de la próxima semana.

"Sabemos cuál es el resultado y sabemos cómo queremos llegar ahí", afirmó el comisario, quien sostuvo que el entendimiento ha sido negociado "con gran detalle" y que Bruselas podrá comenzar a trabajar "lo antes posible" una vez reciba el aval político.

La parte china presentó el entendimiento como compatible con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y Sefcovic defendió que la solución es "justa", fruto de una negociación con Pekín y "la mejor opción" para ambas partes en un momento de "turbulencias" en el comercio global.

El segundo eje fue el suministro de tierras raras e imanes permanentes, materiales críticos para la industria europea y uno de los puntos de mayor preocupación en Bruselas por la dependencia de China, que controla el procesamiento y la producción de estos insumos.

Según el Ministerio chino de Comercio, Pekín seguirá facilitando mediante un "canal verde" la aprobación de licencias de exportación de esos materiales hacia Europa, mientras que la UE trabajará con los Estados miembros para facilitar casos prioritarios de licencias hacia China en productos de doble uso.

Sefcovic señaló que el objetivo es que ese procedimiento sea "más fácil de usar" y aporte más "transparencia" y "previsibilidad" a las empresas europeas.

El comisario también destacó un entendimiento para mejorar el acceso al mercado chino de una serie de productos europeos mediante menores aranceles, en sectores que incluyen componentes de automóviles, aceite de oliva y calzado.

La lista de consensos divulgada por China incluye además continuar los procedimientos relativos a compromisos de precios en el caso antisubvenciones de los vehículos eléctricos chinos, abrir un diálogo técnico sobre el Reglamento europeo de Subvenciones Extranjeras y mantener conversaciones sobre dispositivos médicos, cosméticos, medicamentos, propiedad intelectual y reforma de la OMC.

La jornada se produjo en un clima de presión política creciente en Europa. La Cámara de Comercio de la UE en China había pedido antes de conocerse los resultados medidas "tangibles" para garantizar un entorno normativo estable, procesos fiables en tierras raras y mayor protección de la propiedad intelectual.

Sefcovic evitó hablar de guerra comercial y afirmó que la UE "nunca" ha utilizado ese término, aunque subrayó que el diálogo debe dar resultados y que, cuando no los dé, Bruselas usará sus instrumentos para corregir desequilibrios.

La firma Capital Economics señaló hoy que una escalada de las restricciones comerciales europeas tendría un impacto "limitado" sobre la economía china, y estimó que un arancel adicional de 20 puntos porcentuales sobre importaciones chinas en sectores estratégicos reduciría el producto interior bruto (PIB) del país asiático entre un 0,2 % y un 0,4 %.

El comisario volverá a abordar estos asuntos con Wang en enero, antes de una tercera ronda del mecanismo de consultas sobre comercio e inversión prevista para marzo, probablemente en Europa.