El Gobierno de Venezuela se solidariza con Panamá y ofrece asistencia tras el terremoto

"Hemos ofrecido nuestra asistencia y establecido contacto con las autoridades panameñas para coordinar las acciones que sean necesarias. ¡Panamá no está sola!", indicó Rodríguez en sus redes sociales.

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el epicentro se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, una zona turística ubicada en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá.

Las autoridades del país no han informado de momento sobre el alcance del terremoto.

El movimiento ocurrió a las 12:56 hora local (17:56 GMT), y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7 por el USGS.

En los últimos meses, en Latinoamérica han ocurrido terremotos de gran magnitud. En Venezuela, fueron dos sismos seguidos uno del otro, de magnitud 7,2 y 7,5, el pasado 24 de junio, lo que generó destrucción masiva en el estado La Guaira, a unos 30 kilómetros de Caracas.

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En Colombia, la mañana del 10 de agosto un seísmo de 7,4 afectó a 500 municipios de 16 departamentos, la mitad de los 32 que tiene el país, donde 486.917 personas pertenecientes a 303.934 familias sufrieron algún tipo de afectación.