El jefe de la Cepal recomienda a América Latina y el Caribe anticiparse a los cambios

"La región no puede limitarse a reaccionar, debe anticipar los cambios y participar activamente en la configuración del nuevo orden internacional, reconociendo la diversidad de realidades nacionales sin que las diferencias impidan avanzar en lo común", expresó Salazar-Xirinachs en el cierre de la reunión en la ciudad dominicana de Santiago de los Caballeros.

Según el funcionario, la discusión en estos tres días del encuentro fue "abierta, rica y sustantiva" para "contrastar perspectivas, reconocer nuestras diferencias e identificar espacios de acción conjunta".

"Existe un amplio consenso sobre la magnitud de los desafíos que enfrentamos, pero también sobre los activos que tenemos y la necesidad de actuar coordinadamente con mayor ambición, pragmatismo y sentido estratégico", manifestó.

Al repasar las conclusiones de la reunión, Salazar-Xirinach señaló que la cooperación, la integración y el multilateralismo fueron señalados como esenciales y deben usarse con un enfoque pragmático para obtener resultados para los países que integran el área de la Cepal.

"Los activos de la región, recursos naturales, biodiversidad, capacidades productivas y conocimientos, mercados, capital humano, bancos de desarrollo, solo se traducirán en desarrollo si existen estrategias claras, instituciones sólidas y gobernanza efectiva para movilizarlos", expresó el jefe de la Cepal.

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En ese sentido, subrayó la necesidad de complementar esos activos con políticas que den resultados frente a problemas de las sociedades, como la delincuencia organizada, el cambio climático, la pobreza y la desigualdad.

Igualmente destacó la necesidad de impulsar una integración que sea efectiva y que abarque áreas como la infraestructura, el comercio de bienes y servicios, el financiamiento y la acción climática.

Además, llamó la atención sobre la necesidad de poner la transformación digital y la inteligencia artificial, otros dos ejes de las sesiones de la Cepal, "al servicio de las personas".

"El desarrollo no es un destino predeterminado ni vendrá de forma automática. Es un ejercicio deliberado, consciente y voluntario. Es un ejercicio que requiere ganas, visión y sabiduría del gobierno y de la sociedad en su conjunto, sobre los qué hacer hay un amplio acuerdo", expresó Salazar-Xirinachs.