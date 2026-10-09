El presidente de Ecuador ofrece ayuda a Panamá tras el terremoto de magnitud 7,7

"Toda nuestra solidaridad con Panamá y con las familias afectadas por el terremoto", escribió el gobernante en su cuenta de la red social X.

El jefe de Estado aseveró que "Ecuador está preparado para brindar ayuda y colaborar con las labores de atención" a los panameños.

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el epicentro se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, una zona turística ubicada en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá.

El movimiento ocurrió a las 12:56 hora local (17:56 GMT), y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7 por el USGS.