Mundo
09 de octubre de 2026 a la - 19:10

El presidente de Ecuador ofrece ayuda a Panamá tras el terremoto de magnitud 7,7

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Quito, 9 oct (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ofreció este viernes ayuda a Panamá tras el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió a ese país centroamericano.

Por EFE
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"Toda nuestra solidaridad con Panamá y con las familias afectadas por el terremoto", escribió el gobernante en su cuenta de la red social X.

El jefe de Estado aseveró que "Ecuador está preparado para brindar ayuda y colaborar con las labores de atención" a los panameños.

De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el epicentro se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, una zona turística ubicada en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá.

El movimiento ocurrió a las 12:56 hora local (17:56 GMT), y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7 por el USGS.