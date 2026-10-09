El presidente de Guatemala expresa solidaridad a Panamá tras fuerte terremoto

"Me he comunicado con el presidente José Raúl Mulino para expresarle mi solidaridad y cercanía ante el fuerte sismo en Panamá. Guatemala está a disposición para brindar el apoyo que necesiten", manifestó el gobernante guatemalteco a través de sus canales oficiales.

En su mensaje, el mandatario añadió que la embajada guatemalteca confirmó que los connacionales en ese país se encuentran a salvo, al tiempo que envió "un abrazo fraterno al pueblo panameño".

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) de Guatemala informó en un comunicado de que mantiene un monitoreo constante sobre la situación de los 3.089 guatemaltecos residentes en Panamá, sin que hasta el momento se reporten afectados o víctimas.

Como medida de atención y asistencia consular inmediata, la Cancillería habilitó la línea telefónica de emergencia +507 6892-0971 para atender cualquier solicitud de apoyo o información por parte de los connacionales.

El terremoto de magnitud 7,7 ocurrió a las 12:56 hora local (17:56 GMT) a una profundidad de 10 kilómetros y con epicentro a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

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El potente movimiento telúrico activó alertas de prevención en otros países centroamericanos como El Salvador, que emitió de forma temporal un aviso de amenaza de tsunami que fue cancelado tras transcurrir una hora sin registrarse alteraciones marítimas.