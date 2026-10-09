El presidente italiano promulga la nueva ley electoral de Meloni

Mattarella estampó su firma en la norma, titulada 'Disposiciones relativas a las elecciones a la Cámara de Diputados y al Senado de la República', según informaron los medios locales.

El texto, que finalizó su trámite parlamentario este jueves tras su aprobación definitiva en la Cámara de Diputados por 227 votos a favor y 164 en contra, será el encargado de regir en las próximas elecciones generales de 2027.

La norma, bautizada como 'Stabilicum', busca garantizar mayorías parlamentarias sólidas y evitar Ejecutivos fragmentados.

Para ello, la principal novedad es la asignación de un 'premio' de escaños (70 en la Cámara de Diputados y 35 en el Senado) a la lista o coalición que logre superar el 42 % de los votos en las urnas.

El texto también reintroduce un modelo electoral de cabezas de lista bloqueados con voto de preferencia para el resto de candidatos y fija barreras de entrada del 10 % para coaliciones y del 3 % para partidos en solitario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, la ley sale adelante con la oposición tajante del bloque de centroizquierda, que la considera un "traje a medida" inconstitucional diseñado para beneficiar a la derecha.

Por ello, los grupos parlamentarios de la oposición y colectivos de juristas ya han avanzado que tienen preparados recursos ante el Tribunal Constitucional, los cuales presentarán una vez que la norma sea publicada en la Gazzetta Ufficiale (Boletín Oficial del Estado).