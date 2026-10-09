El Salvador cancela la amenaza de tsunami tras terremoto de 7,7 en Panamá

"Se cancela la amenaza de tsunami para la costa de El Salvador", publicó el ministerio en la red social X.

Tras el terremoto en Panamá, la entidad gubernamental salvadoreña había emitido un aviso de amenaza de tsunami y había pronosticado la hora mínima estimada de la llegada del posible tsunami a las 02:37 hora local (20:37 GMT) de este viernes.

Previamente, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una amenaza de tsunami para la costa pacífica de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, tras el movimiento telúrico.

El sureste de Panamá fue afectado por un sismo a las 12:56 hora local (17:56 GMT) y con una profundidad de 10 kilómetros, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro se registró cerca de la localidad de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital.