El Salvador emite aviso de amenaza de tsunami tras terremoto de magnitud 7,7 en Panamá

De acuerdo con el MARN, "la hora mínima estimada de llegada de un posible tsunami a la costa salvadoreña es a las 2:37 p.m. (20:37 GMT) de este viernes".

Previamente, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una amenaza de tsunami para la costa pacífica de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, tras el movimiento telúrico.

La institución llamó a la población a estar atenta a las actualizaciones oficiales.

El sureste de Panamá fue afectado por un terremoto de magnitud 7,7 a las 12:56 hora local (17:56 GMT), con una profundidad de 10 kilómetros, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro se registró cerca de la localidad de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital.