El Salvador se solidariza con Panamá y hace votos por el bienestar de los afectados

En un comunicado, emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno salvadoreño señaló que espera la "pronta normalización de las condiciones en las zonas impactadas".

Además, expresó sus "más sinceros deseos de fortaleza y esperanza para que el pueblo panameño pueda superar esta difícil situación".

El Salvador emitió un aviso de amenaza de tsunami tras el terremoto en Panamá y pasada una hora la advertencia fue cancelada, por lo que se descarta cualquier acontecimiento a causa de dicho movimiento telúrico.

El terremoto de magnitud 7,7 ocurrió a las 12:56 hora local (17:56 GMT) con una profundidad de 10 kilómetros y el epicentro a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Por su parte, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió amenaza de tsunami para la costa pacífica de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, tras el terremoto de en Panamá. Por su parte El Salvador y Chile retiraron las alertas.