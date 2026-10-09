Estudiantes se unen a la manifestación en Bruselas en protesta contra recortes educativos

La concentración se inició a las diez de la mañana frente a la Estación Central de la capital belga, donde partió hacia la gran marcha nacional convocada por los sindicatos y situada a unos pocos metros.

En el marco de las protestas nacionales, estudiantes y profesores reclamaron que no se ejecute el ajuste presupuestario de 10.000 millones de euros que negocia el Ejecutivo del primer ministro Bart De Wever.

En las pancartas se podía leer 'La juventud unida contra las medidas Arizona' -como se conoce popularmente a la coalición del gobierno federal belga- o 'Invertid en nuestro futuro, no en la guerra'.

También hubo reivindicaciones dirigidas hacia la Federación de Valonia-Bruselas, responsable de las políticas educativas en estas dos regiones francófonas y que prevé un aumento del 10 % de la carga lectiva a los profesores sin subida salarial y un recorte presupuestario que afecta, entre otras prestaciones, a las comidas gratuitas en las escuelas.

El decreto eleva también el 'minerval' (la matrícula de los centros de educación superior no universitaria) de 835 a 1.194 euros para el 58 % de los estudiantes, con el fin de reducir el amplio déficit que arrastra la Federación.

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Además de pedir la retirada de las reformas educativas, los manifestantes reclamaban la dimisión de la presidenta regional, Élisabeth Degryse, y de la ministra de Educación, Valérie Glatigny.

Tomás, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Libre de Bruselas (ULB), explicó a EFE que van a seguir protestando hasta que el Gobierno federal "cambie de posición" sobe lo que considera una "política de austeridad".

"Creo que los estudiantes aquí en Bélgica, como en Francia, viven como una injusticia estos recortes en la educación, porque hay cierta gente que no tiene más acceso a la educación de calidad, a estudios superiores, y eso les condena. No pueden mejorar socialmente. Es una injusticia que vivimos nosotros los estudiantes", explicó el joven, de padre argentino y madre belga.

Sanah, a punto de terminar sus estudios, dijo a EFE que los estudiantes están "hartos de que siempre se ataque a los jóvenes" y aseguró que no dejarán de protestar hasta conseguir sus objetivos.

"Estamos hartos de que se busque el dinero entre quienes no lo tienen. Queremos gravar a los ricos y a los ultrarricos y por eso estamos hoy en la calle. Aumentan las tasas universitarias, recortan las ayudas familiares... y a eso decimos que no. ¡Vayan a buscar el dinero a otra parte!", exclamó.

Aunque la protesta se inició de manera pacífica, poco antes del mediodía se registraron algunos disturbios entre la policía y centenares de jóvenes cerca de la estación central de Bruselas, la mayoría encapuchados y vestidos de negro.

Algunos de los participantes lanzaron adoquines, botellas de vidrio, petardos y fuegos artificiales, quemaron papeleras que generaron una fuerte humareda y organizaron barricadas con bicicletas.

La policía desalojó la zona frente a la Estación Central y dispersó a los manifestantes con cañones de agua y gases lacrimógenos.

También se produjeron disturbios en las inmediaciones de la Estación de Midi, la principal terminal ferroviaria del sur de Bruselas y el punto de llegada de la manifestación nacional.

Las movilizaciones siguen la estela de las de la vecina Francia, de mayor escala, aunque en Bélgica los estudiantes ya llevan varios meses protagonizando protestas puntuales en ciudades francófonas, que se intensificaron la semana pasada en Lieja y provocaron el cierre de centros educativos y un total de 194 detenciones desde el pasado 1 de octubre.