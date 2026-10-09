Expertos de la ONU: la justicia penal internacional nacida en Núremberg "pende de un hilo"

Expertos de la ONU: la justicia penal internacional nacida en Núremberg "pende de un hilo"

Ginebra, 9 oct (EFE).- Relatores y expertos de Naciones Unidas condenaron este viernes la decisión por parte del Gobierno de Estados Unidos de imponer sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) como institución, algo que, según ellos, supone un ataque a la justicia internacional nacida tras la Segunda Guerra Mundial.