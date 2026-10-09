Exportadores de Ecuador expresan preocupación por aumento de cortes energía a industrias

En un comunicado, Fedexpor alertó "por los efectos que estas medidas podrían generar sobre la producción exportable, la operación portuaria y la cadena logística del comercio exterior ecuatoriano".

Frente a la "crítica" situación eléctrica, los empresas del sector mantuvieron su compromiso de autogeneración. Sin embargo, es indispensable que las medidas adoptadas contemplen las particularidades de las actividades productivas, señaló.

También, anotó que alrededor del 75 % del volumen de la carga exportada corresponde a productos perecibles, que requieren condiciones especificas de conservación y continuidad operativa.

"Las interrupciones prolongadas pueden comprometer lo calidad de los productos, generar pérdidas económicas, incrementar los costos logísticos y poner en riesgo los compromisos comerciales asumidos por las empresas ecuatorianas y la imagen del país en los mercados internacionales", advirtió.

El mensaje de Fedexpor circuló el mismo día en que el Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador informó de que se dispuso la desconexión temporal del suministro eléctrico a las industrias de Alto Voltaje 1 (AV1), que ya venían sometidas a cortes de 48 horas.

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La medida impuesta a las 185 empresas AV1, también se aplica a "determinados usuarios industriales de Media Tensión, cuya demanda energética ha registrado un incremento significativo durante este feriado", que comenzó este viernes y se extenderá hasta el domingo, señaló el Ministerio en un comunicado, en el que no especifica el tiempo que durará la desconexion.

El Gobierno señaló que los cortes de energía a las industrias se realizan para evitar que se reduzca el nivel del agua de los embalses que alimentan las principales hidroeléctricas, como ya sucedió entre 2023 y 2024, cuando el Gobierno se vio obligado en distintos periodos a realizar racionamientos de varias horas todos los días a nivel nacional.

El máximo nivel de cortes del fluido eléctrico se alcanzó a mediados de septiembre de 2024, cuando se registraron hasta catorce horas de suspensión, por sectores, debido a sequías en la zona donde están las hidroeléctricas.