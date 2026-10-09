Exteriores israelí, contra el Nobel a Pillay: "Goebbels estará aplaudiendo en el infierno"

"Si existiera un premio a las mentiras, el odio y los libelos de sangre, Navi Pillay no sería solo una aspirante. Sería la favorita", escribió el ministerio en un mensaje en la red social X.

Exteriores acusó a Pillay de desempeñar un papel en la "implacable demonización de Israel, con motivaciones políticas", y en la promoción de lo que denominó "genomentira", un juego de palabras entre genocidio y mentira.

"Conceder a Pillay el Premio Nobel de la Paz no es un reconocimiento de la justicia. Es la grotesca instrumentalización de un premio para legitimar el odio y los prejuicios contra Israel", añadió.

Pillay, ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y expresidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado. En septiembre de 2025, esa comisión concluyó que Israel ha cometido genocidio en Gaza.

Israel ha rechazado de forma reiterada esas acusaciones y las de ONG internacionales e israelíes que han llegado a la misma conclusión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ofensiva israelí contra Gaza, que entra en su cuarto año, ha causado más de 74.254 muertos, según el Ministerio de Sanidad gazatí, que contabiliza 1.471 desde la entrada en vigor del alto el fuego el 11 de octubre de 2025.