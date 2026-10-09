Francia destaca el "compromiso" de Navi Pillay con la justicia penal internacional

"Este Premio Nobel es la recompensa a su compromiso en favor de la justicia penal internacional, que simboliza su trayectoria como jueza en el Tribunal Supremo de Sudáfrica, en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), que presidió entre 1999 y 2003, y en la Corte Penal Internacional, donde ejerció entre 2003 y 2008", señaló el Ministerio francés de Asuntos Exteriores en un comunicado.

La diplomacia francesa elogió a una "figura de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica" que ha destacado por su labor "como abogada defensora de quienes defienden los derechos humanos".

El Comité Nobel noruego concedió este viernes el galardón a Pillay "por su labor en favor de la paz y el derecho internacional" y destacó su papel para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente.

Nacida en Durban, Sudáfrica, en 1941, en el seno de una familia de origen tamil indio, Pillay fue una pionera del derecho en su país y defendió a presos políticos y activistas contrarios al apartheid.

A lo largo de su carrera, ejerció como jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), que presidió entre 1999 y 2003, y como magistrada de la Corte Penal Internacional (CPI) entre 2003 y 2008.

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Posteriormente, fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014. También presidió hasta 2025 la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados.