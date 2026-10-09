Honduras se solidariza con Panamá tras el terremoto de magnitud 7,7

"Ante lo sucedido en Panamá, me comuniqué de inmediato con el presidente @JoseRaulMulino, a pocos minutos de conocer los hechos, para expresarle mi solidaridad y cercanía en estos momentos difíciles", expresó Asfura en la red social X.

También agregó que "Honduras acompaña a Panamá en este momento y reafirma sus lazos de hermandad y amistad".

El terremoto sacudió Panamá a las 12:56 hora local (17:56 GMT) con un epicentro a 10 kilómetros de profundidad situado a 12 kilómetros de Tonosí, una localidad de alrededor de 2.200 habitantes ubicada en el sur de Panamá y a unos 239 kilómetros de la capital del país.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, visitó Penonomé, una de las zonas más golpeadas por el terremoto de magnitud 7,7 que sacudió al país centroamericano, donde trasladó su solidaridad a los afectados, sin aportar por el momento un reporte inicial de posible víctimas mortales o heridos.

Mulino, en declaraciones a EFE, relegó en un principio en el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) de Panamá y el Ministerio de Gobierno un posible balance del impacto de este terremoto, mientras visitaba a pacientes de un hospital que se encontraban bajo una carpa en Penonomé, que está a 150 kilómetros de la Ciudad de Panamá y a unos 180 kilómetros al norte de Tonosí, lugar del epicentro.