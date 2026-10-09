Hutíes sostienen que controlan el espacio aéreo saudí: "permitiremos vuelos humanitarios"

"Permitiremos los vuelos humanitarios desde y al aeropuerto de Riad para todos los vuelos autorizados por el Centro de Coordinación de Operaciones Humanitarias (de los hutíes) en la capital yemení, Saná", dijo el portavoz militar de los hutíes, Yehya Sarea, en un mensaje en su cuenta en X.

Aludía así a que su grupo, respaldado por Irán, intensificará sus ataques con drones y misiles contra los aeródromos del vecino del norte en represalia por los bombardeos saudíes contra las posiciones de los insurgentes yemeníes en apoyo a la ofensiva de las fuerzas del Gobierno yemení internacionalmente reconocido para recuperar las provincias bajo control hutí.

El mensaje de Sarea llega pocas horas después de que la Autoridad General de Aviación civil saudí denunciara la muerte de al menos tres personas en un ataque hutí con misiles contra el aeropuerto de Riad, en el que un avión de la aerolínea saudí y algunas instalaciones del aeródromo quedaron dañadas.

Este fue el segundo ataque hutí de este tipo después de que el pasado miércoles otras tres personas perdieran la vida y más de treinta resultaran heridas en dos agresiones similares contra los aeropuertos de Riad y Abha (suroeste).

Tras el nuevo ataque hutí las aerolíneas emiratíes Etihad y Flydubai anunciaron este viernes la cancelación de sus vuelos a los aeropuertos de Riad, Abha y Yanbu (oeste) hasta el próximo domingo "debido a problemas operativos imprevistos" en el aeropuerto de la capital saudí.

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Por su parte, la coalición militar liderada por Arabia Saudí, que apoya al Gobierno reconocido de Yemen, prometió este viernes una "respuesta firme" a los ataques de los hutíes, y anunció que su aviación militar ha destruido tres plataformas de lanzamientos de misiles de los insurgentes.