Jetten dice que Países Bajos, como anfitrión de la CPI, condena las sanciones de EE.UU.

Jetten defendió que el sistema jurídico internacional “solo puede funcionar si también existe un lugar donde puedan ser juzgados quienes cometen los crímenes más graves” y subrayó que ese lugar es la CPI.

El jefe del Gobierno neerlandés, que calificó las nuevas sanciones de “escalada”, destacó que las medidas no tendrán todos sus efectos de forma inmediata y atribuyó ese margen a “los esfuerzos diplomáticos” de los países miembros del tribunal durante los últimos meses.

“Tenemos seis meses para encontrar una solución que permita a la CPI continuar con su trabajo”, afirmó.

Jetten aseguró que, si no se logra un acuerdo, los socios europeos y no europeos están preparados para actuar. “Haremos todo lo que sea necesario para defender a la CPI”, advirtió.

La propia CPI rechazó “firmemente” las sanciones impuestas por Estados Unidos y advirtió de que suponen “un ataque al Estado de derecho” que busca “perturbar” el funcionamiento e “intimidar” a quienes trabajan en la CPI.

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Trump firmó en febrero de 2025 una orden ejecutiva que abrió la puerta a las sanciones impuestas, por ahora, a 17 funcionarios de la CPI que participan en investigaciones o procesos contra ciudadanos estadounidenses o de países aliados, y señaló expresamente las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.