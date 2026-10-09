Juan Manuel Santos felicita a Navi Pillay tras ser galardonada con el Nobel de Paz 2026

"Felicito a Navi Pillay por haber recibido el Premio Nobel de Paz 2026. Su vida ha estado dedicada a la defensa de los derechos humanos y el Estado de derecho, tanto en Sudáfrica como en el mundo", escribió Santos en X.

El exmandatario, que actualmente dirige la organización The Elders, expresó su esperanza de que el reconocimiento contribuya a reforzar el compromiso de "los Estados, los líderes y los activistas" con la defensa de los principios y las obligaciones internacionales.

"Espero que este reconocimiento fortalezca la determinación de los Estados, los líderes y los activistas de mantenerse fieles a sus principios y obligaciones, en un momento en que las instituciones y los valores del derecho internacional están cada vez más amenazados", agregó.

Santos recibió el Nobel de Paz en 2016 por sus esfuerzos para poner fin al conflicto armado con las FARC, que culminaron con la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y esa guerrilla en noviembre de ese año.

El Comité Nobel noruego concedió este viernes el galardón a Pillay "por su labor en favor de la paz y el derecho internacional" y destacó su papel para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente.

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Nacida en la ciudad sudafricana de Durban (este) en 1941 durante el "apartheid" (1948-1994), en el seno de una familia de origen tamil indio, Pillay fue una pionera del derecho en Sudáfrica y defendió a presos políticos y activistas contra ese régimen racista.

Posteriormente, ejerció como jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), que llegó a presidir, y como magistrada de la CPI.

Entre 2008 y 2014, fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y después presidió, hasta 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados.