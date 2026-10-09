Kast promulga su megarreforma económica sin ceremonia debido a la emergencia en Chile

La ley llega a este punto casi seis meses después de que el mandatario la enviara al Congreso. Ahora solo le resta el control de legalidad de la Contraloría y su publicación en el Diario Oficial para entrar en vigor.

"Chile sigue avanzando en lo urgente, también en medio de la emergencia", afirmó Kast a través de su cuenta de la red social X, en referencia a los daños causados por el sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana y otras regiones del centro-sur del país.

"Promulgamos la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, que trae esperanza a las familias de Biobío, Ñuble y Valparaíso, certeza jurídica y más inversión y empleo para todo el país", agregó en referencia a los apoyos contenidos en el texto para el rescate de esas regiones afectadas por incendios en los últimos dos años.

El núcleo de la denominada Ley de Reconstrucción es la rebaja gradual del impuesto a las empresas del 27 % al 23 %. También incluye medidas como la exención del IVA a la compra de vivienda, beneficios fiscales para la repatriación de capitales y la congelación tributaria a grandes inversores, entre otras medidas.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), creado en 2019 para supervisar la sostenibilidad de las finanzas públicas, consideró que el proyecto genera "un impacto fiscal neto negativo", mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que se trata de un plan ambicioso que requiere esfuerzos para "alcanzar las metas de déficit y deuda".

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La firma se concreta luego de que el proyecto fue aprobado casi al mínimo de votos necesarios en el debate legislativo y de su paso por el proceso de control obligatorio del Tribunal Constitucional (TC).

En su revisión por la alta corte, se declaró inconstitucional una indemnización por parte del Estado a proyectos a los que les fuera anulada una licencia ambiental luego de tenerla aprobada y una norma sobre el destino de ingresos municipales por cobro de patentes.

Por otro lado, el TC aprobó de forma parcial un mecanismo de compensación a las municipalidades por la eliminación de contribuciones para adultos mayores y de forma íntegra la medida sobre invariabilidad tributaria.

Cuando la Ley fue aprobada por el Congreso, Kast la describió como un "paso gigantesco" y "una nueva etapa" para Chile, considerándola clave para reactivar la economía y elevar el crecimiento desde el 2,5 % del año pasado hasta el 3,5 % al final de su mandato, así como reducir la tasa de desempleo al 6,5 % y equilibrar las cuentas fiscales.