La abogada Katie Zacharia, nueva portavoz de la Casa Blanca tras la salida de Leavitt

Zacharia, según adelantó 'The New York Times', había trabajado por un corto periodo de tiempo en el Departamento de Seguridad Nacional hasta el pasado mes de marzo y también como analista política de las principales cadenas de noticias, incluidas Newsmax y Fox News.

Su antecesora desempeñó esta función durante todo el segundo mandato del actual presidente, Donald Trump, en concreto desde enero de 2025 hasta agosto de 2026, y había sido antes secretaria de prensa nacional para la campaña presidencial del líder republicano en las elecciones de 2024.

Zacharia también trabajó antes como asesora legal para Fix California, grupo conservador creado contra políticas progresistas a nivel estatal y cuyo fundador, Richard Grenell, trabaja como enviado presidencial especial para misiones especiales de la Administración de Trump.