La bolsa de São Paulo cierra la semana poselectoral con un nuevo máximo histórico

Los inversores están animados ante la perspectiva de cambio de Gobierno, después de que el opositor Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta de las elecciones, el pasado domingo, con el 47 % de los votos, frente al 45 % del actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

El lunes fue la jornada de mayores subidas, del 7,70 % en la sesión, y después de una corrección, el parqué brasileño volvió a acelerar en la recta final de la semana. En el cómputo de la semana, el Ibovespa escaló un 8,82 %.

Las elecciones se resolverán el 25 de octubre en una segunda vuelta entre los dos candidatos y, según las primeras encuestas divulgadas esta semana, se impondrá el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien tiene una agenda económica de corte liberal.

En la sesión bursátil de este viernes, la petrolera estatal Petrobras ganó un 0,94 % en el valor de sus acciones preferentes, mientras que la minera Vale avanzó un 0,38 %.

Entre las mayores subidas, destacó la escalada del 21 % de la inmobiliaria MRV, en una jornada de euforia para el sector, tras la divulgación de datos positivos de ventas.

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Las acciones del banco Santander fueron una de las pocas que terminaron en rojo, con un descenso del 0,86 %.

En el mercado de cambio, el real brasileño también se contagió del mismo clima electoral y se revalorizó un 0,79 % frente al dólar, que terminó cotizado a 4,98 reales en el tipo de cambio comercial.

El volumen financiero negociado durante la jornada rondó los 56.788 millones de reales (unos 11.400 millones de dólares / 10.200 millones de euros), en unos 6,6 millones de operaciones.