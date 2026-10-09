La Bolsa mexicana se apunta un alza semanal del 2,35 % y sube a 66.048,57 unidades

"El mercado de capitales cerró la semana con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Añadió que "las ganancias estuvieron impulsadas ante el optimismo sobre el comienzo de la temporada de resultados trimestrales durante la siguiente semana para las emisoras del sector financiero".

En México, indicó Siller, el IPC de la BMV, "cerró la semana con un avance del 2,35 % para apuntarse ganancias en dos de las últimas tres semanas y cerrar en su mayor nivel desde la primera semana de agosto", cuando registró 66.938,64 unidades.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, resaltaron los avances semanales de las emisoras: Orbia Advance (+12,36 %), Grupo Carso (+8,62 %), Alsea (+5,9 %), Vesta (+5,39 %) y Pinfra (+4,62 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que tras el avance de este viernes, el índice mexicano registra una ganancia del 2,86 % en lo que va de octubre y del 2,71 % en lo que va del año.

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En la jornada, el peso mexicano se depreció un 1,15 % frente al dólar al pasar de 18,2 a 18,41 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 187,9 millones de títulos por un importe de 17.529 millones de pesos (unos 952 millones de dólares).

De las 749 firmas que cotizaron en la jornada, 610 terminaron con sus precios al alza, 109 tuvieron pérdidas y 30 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de recolección de basura Promotora Ambiental (PASA B), con el 8 %; de la compañía de productos madereros y papeleros Proteak Uno (TEAK CPO), con el 6,06 %, y de la minera Grupo México (GMEXICO B), con el 5,26 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la comercializadora de productos químicos Cydsa (CYDSASA A), con el -2,8 %; de la firma de telecomunicaciones América Móvil (AMX B), con el -2,62 %, y del banco del Bajío (BBAJIO O), con el -2,26 %. EFE00