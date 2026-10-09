La Fundación Nelson Mandela recuerda la labor de Pillay contra el apartheid tras su Nobel

"Pillay lleva décadas trabajando por la justicia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos", señaló en la red social X la fundación, al subrayar que "durante su carrera, defendió a aquellos que se opusieron al apartheid".

"Este reconocimiento supone un momento significativo para Sudáfrica y para la lucha más amplia por la justicia y la dignidad humana. Su compromiso de toda una vida con estos principios refleja los valores que defendió Nelson Mandela y la labor que sigue siendo necesaria para lograr un mundo más justo", añadió.

Por su lado, la exministra de Asuntos Exteriores de Sudáfrica Naledi Pandor (2019-2024), actual presidenta de la fundación, afirmó que Pillay es "verdaderamente merecedora de este premio".

"Su compromiso con la lucha del pueblo palestino, su honestidad a la hora de informar sobre la ocupación y su firme defensa de los derechos humanos para todas las personas la convierten en una galardonada excepcional del Premio Nobel de la Paz", aseveró Pandor.

El Comité Nobel noruego concedió este viernes el galardón a Pillay "por su labor en favor de la paz y el derecho internacional" y destacó su papel para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente.

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Nacida en la ciudad sudafricana de Durban (este) en 1941 durante el "apartheid" (1948-1994), en el seno de una familia de origen tamil indio, Pillay fue una pionera del derecho en Sudáfrica y defendió a presos políticos y activistas contra ese régimen racista.

Posteriormente, ejerció como jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), que llegó a presidir, y como magistrada de la CPI.

Entre 2008 y 2014, fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y después presidió, hasta 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados.