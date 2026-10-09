La nueva Nobel de la Paz bromea con entregar su galardón a Trump

"Muchas gracias, si aplaudís un poco más, puede que comparta este premio con Trump", dijo al llegar a una rueda de prensa en Núremberg (sur de Alemania), en un vídeo difundido en las redes sociales por la secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnés Callamard.

Pillay se encontraba en esa ciudad germana en el momento en el que se le concedió el galardón, en la Academia Internacional de los Principios de Núremberg, de la que es miembro, y dio la rueda de prensa en la sala histórica en la que se celebraron los juicios contra los criminales de guerra nazis.

La jurista sudafricana, que ha ejercido como jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y de la Corte Penal Internacional (CPI), y fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue galardonada "por su labor en favor de la paz y el derecho internacional".

La líder opositora venezolana María Corina Machado recibió el año pasado el Nobel de la Paz y protagonizó una turbulenta huida de su país para recoger el galardón en Oslo, aunque finalmente no pudo llegar a tiempo para la ceremonia.

Posteriormente, le regaló el premio físico a Trump, que había expresado repetidas veces su descontento por no ser él el galardonado, en un polémico gesto que llevó a la Instituto Noruego del Nobel a aclarar que la distinción es personal e intransferible.

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Pese a sus intentos por congraciarse con la administración Trump, ésta ha preferido por el momento apoyar la presidencia de Delcy Rodríguez tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, y Machado no ha podido todavía regresar su país.