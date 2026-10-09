La Policía brasileña rescata a los 13 niños secuestrados en una escuela en Brasil

El secuestrador fue muerto a tiros por los policías, según afirmó la teniente Letícia Donatello, portavoz de la Policía, en declaraciones a periodistas a puertas de la escuela.

Escasos minutos antes del tiroteo, la portavoz informó que las autoridades estaban negociando con el secuestrador, cuya identidad no fue divulgada.

Un hombre armado con un cuchillo permaneció unas tres horas en el interior del Centro Municipal de Educación Infantil del barrio São Braz.

La Policía acordonó la zona y movilizó a integrantes del batallón de operaciones especiales y a negociadores para atender el incidente, según un comunicado.

La Secretaría Municipal de Educación dijo en un comunicado que siguió la situación desde el principio y que desplazó a funcionarios para atender a los niños y a las familias.

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El estado de Paraná, cuya capital es Curitiba, ha vivido otros episodios de violencia en escuelas recientemente.

En 2023, un hombre armado con una pistola entró en una escuela de la ciudad de Cambé y durante el tiroteo que se desató murieron dos alumnos.