La UA felicita a Pillay por el Nobel de la Paz y su vida "dedicada" a los derechos humanos

"Enhorabuena a Navi Pillay, exjueza de la Corte Penal Internacional (CPI) y distinguida jurista sudafricana por haber sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz de 2026 por sus incansables esfuerzos en favor de la paz y el derecho internacional", señaló en la red social X la organización panafricana.

"Un reconocimiento extraordinario a una vida dedicada a la justicia, los derechos humanos y el Estado de derecho", añadió la misión.

El Comité Nobel noruego concedió este viernes el galardón a Pillay "por su labor en favor de la paz y el derecho internacional" y destacó su papel para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente.

Nacida en la ciudad sudafricana de Durban (este) en 1941 durante el "apartheid" (1948-1994), en el seno de una familia de origen tamil indio, Pillay fue una pionera del derecho en Sudáfrica y defendió a presos políticos y activistas contra ese régimen segregacionista, entre ellos Nelson Mandela, primer presidente negro del país.

Posteriormente, ejerció como jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), que llegó a presidir, y como magistrada de la CPI.

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Entre 2008 y 2014, fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y después presidió, hasta 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados.