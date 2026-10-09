Más de cien detenidos en las protestas en Bruselas contra los recortes

Las autoridades locales estimaron en 30.000 personas el número de participantes en una marcha convocada desde la estación Central hacia la del Midi, mientras que el sindicato socialista FGTB cifra la participación en 50.000 personas.

Aunque este cortejo se desarrolló sin alteraciones del orden público, se produjeron altercados antes y después de la marcha principalmente en los alrededores de la estación Central y en otras zonas céntricas de la capital, protagonizados en su mayor parte por jóvenes vestidos de negro y encapuchados o con parte de sus rostros cubiertos.

Según un comunicado de la policía local, los agentes desplegados fueron objeto de lanzamientos de adoquines, ladrillos, botellas de vidrio y artefactos pirotécnicos por parte de "grupos de perturbadores". También se causaron daños en el mobiliario urbano, en un vehículo policial y se incendiaron bicicletas y patinetes de alquiler y contenedores de basura.

Asimismo, fueron vandalizados cuatro autobuses de la red de transporte regional STIB, empresa cuyo personal también participó hoy en la huelga interprofesional convocada por los sindicatos.

La policía llevó a cabo una treintena de arrestos judiciales (personas formalmente detenidas e investigadas por delitos concretos) y 80 detenciones administrativas (realizadas para contener disturbios y de una duración máxima de 12 horas).

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El ministro belga de Interior, Bernard Quintin, afirmó que "el estado no se dejará impresionar" y advirtió de que la respuesta policial y penal "estará siempre a al altura de los daños causado", a través de las redes sociales.

Estas protestas llegan en plena negociación presupuestaria, en un momento en que el Gobierno del primer ministro, Bart De Wever, busca unos 10.000 millones de euros adicionales para las cuentas federales y debe repartir las medidas en un llamado "cónclave presupuestario", una negociación a puerta cerrada entre los líderes de la coalición.

Se trata de la cuarta manifestación nacional del año, tras la de mayo, y se suma a una oleada de protestas contra la política del Gobierno que incluyó una huelga de tres días en noviembre pasado. A ella se unen docentes y alumnos que protestan contra los recortes educativos de la Federación Valonia-Bruselas, gobernada por el liberal MR y los conservadores de Les Engagés.

Las movilizaciones estudiantiles siguen la estela de las de la vecina Francia, de mayor escala, aunque en Bélgica tanto alumnos como profesores ya llevan varios meses protagonizando protestas puntuales en ciudades francófonas, que se intensificaron la semana pasada en Lieja y provocaron el cierre de centros educativos y la detención de 194 detenciones desde el pasado 1 de octubre.