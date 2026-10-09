Merz, "profundamente indignado" con la visita de Schröder a Rusia y al presidente Ptuin

"El canciller está profundamente indignado por la reunión del señor Schröder con el presidente ruso Putin", el "único responsable de la guerra en Ucrania", declaró en una rueda de prensa ordinaria Steffen Meyer, portavoz adjunto del Ejecutivo alemán.

Agregó que las órdenes del jefe del Kremlin "provocan cada día un sufrimiento inconmensurable, víctimas civiles, familias destrozadas, muertos y heridos" y que "en este contexto, el canciller considera que es francamente inmoral que el señor Schröder celebre con el señor Putin en un día como este".

Señaló que la opinión y la reacción del canciller al respecto "no puede ser más clara" y se mostró convencido de que "llegará a todos a los que deber llegar".

Respecto a la posibilidad, como planteó el propio Putin, de que Schröder se desempeñe como mediador entre Rusia y Europa para logar un fin de la guerra contra Ucrania, propuesta rechazada tanto por Berlín como por Bruselas, Meyer subrayó la necesidad de centrase urgentemente en que aquellos que tienen la responsabilidad y también han sido encomendados a conducir las conversaciones, las mantengan con toda seriedad.

Advirtió en contra de "caer en ciertas trampas propagandísticas" y agregó que es evidente que Rusia no tiene ningún interés, a pesar de todos los intentos, incluso por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, en poner fin a esta bestial y brutal guerra ni de negociar la paz.

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Si algo cambiara en esta falta de disposición por parte de Rusia, "seríamos los primeros, por supuesto, en estar dispuestos a hacer nuestra contribución en ese sentido", aseguró.

Recordó la reciente reunión en Nueva York entre el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, la primera entre jefes de la diplomacia de ambos países desde el inicio de la guerra de agresión rusa contra Ucrania en febrero de 2022, para afirmar que el Gobierno alemán hace todo lo diplomáticamente posible por convencer a Moscú de dialogar seriamente con Alemania, con los europeos, con Ucrania y con los estadounidenses sobre vías hacia la paz.

"Queremos seguir este camino, lo hemos subrayado en todo momento. Seguimos sin percibir una voluntad por parte de Rusia, pero no por ello nos cansaremos de intentarlo", declaró.

El excanciller alemán visitó esta semana una filial de la red de supermercados Globus en Rusia para coordinar su gestión, tras ser designado a principios de mes, según el periódico ruso RBC, miembro del consejo de vigilancia y responsable del desarrollo estratégico.