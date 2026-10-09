México prevé que huracán Simón impacte con categoría 3 o 4 el sábado en Jalisco y Colima

“Se estima que la zona de impacto puede situarse en un punto entre Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta”, señaló la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, quien también mencionó el municipio de Manzanillo, en Colima, uno de los principales puertos comerciales de México.

La funcionaria explicó que los modelos meteorológicos muestran un desplazamiento hacia el norte, con una aproximación gradual a las costas de Jalisco y Colima, en el Pacífico mexicano, el sábado.

Velázquez precisó que todavía no es posible determinar si Simón ingresará a territorio mexicano con intensidad de categoría 3 o 4, ni establecer el lugar exacto del posible impacto.

Ante esta amenaza, el Gobierno instalará este viernes tres centros de mando en Puerto Vallarta, Cihuatlán y Manzanillo, con participación de las Fuerzas Armadas y autoridades estatales.

Asimismo, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la población que vive “en la costa” del Pacífico a estar atentos a la información de las autoridades ante el incremento de las precipitaciones derivadas del ingreso del huracán.

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Las lluvias asociadas al huracán ya provocaron inundaciones, deslaves, afectaciones en viviendas y comercios, así como interrupciones del transporte público en Acapulco, uno de los principales destinos turísticos del Pacífico mexicano.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que, hasta el último corte, no se habían registrado fallecidos ni personas desaparecidas, aunque las precipitaciones obligaron a suspender las clases en seis regiones del estado, además de actividades no esenciales y la navegación en el puerto.

Las autoridades habilitaron preventivamente 34 refugios temporales, que hasta ese momento no habían sido utilizados.

Por su parte, la directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, informó que las lluvias dejaron sin suministro eléctrico a 65.078 usuarios en Guerrero, equivalentes al 4,5 % del total estatal.

Entre los daños a la infraestructura eléctrica destacó la inundación de la subestación Puerto Marqués, en Acapulco, que tuvo que ser desconectada por seguridad.

Para atender la emergencia, la CFE desplegó 2.316 trabajadores, además de vehículos, grúas y equipos de emergencia en seis estados del Pacífico mexicano.

En su reporte matutino, el Servicio Meteorológico Nacional situó a Simón a unos 345 kilómetros al sur de Manzanillo, con vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de 185 kilómetros por hora.