Milei viajará por quinta vez en el año a EE.UU. para participar de una gala en Washington

Según informaron a EFE fuentes de la Presidencia argentina, el mandatario partirá de Buenos Aires el martes y aterrizará en Washington DC el miércoles para participar esa noche de la Official Hispanic Heritage Gala (Gala Oficial de la Herencia Hispana), donde está previsto que pronuncie un discurso como invitado de honor.

El evento se celebrará en el auditorio Andrew W. Mellon y reunirá a dirigentes políticos, empresarios, inversores, diplomáticos y otras figuras.

Entre los invitados figura Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y hermano de Flávio Bolsonaro, quien disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil el próximo 25 de octubre frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

También se espera la participación de Matt Schlapp, quien dirige la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés).

Las entradas para el evento, publicadas en el sitio oficial, oscilan entre los 3.000 y los 10.000 dólares.

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Más allá de su participación en esta gala, la Presidencia argentina aún no ha difundido la agenda de Milei durante el resto de su visita a Estados Unidos, que se prolongará al menos hasta el jueves.

Según la prensa local, el mandatario prevé participar el jueves de una actividad con representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, así como de un encuentro centrado en la lucha contra el antisemitismo, al que se espera asistan el empresario argentino Marcelo Mindlin, actual presidente de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), y el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial de Estados Unidos para combatir el antisemitismo

El último viaje del presidente argentino a Estados Unidos fue en septiembre, cuando participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Estados Unidos es el principal inversor extranjero directo en Argentina y uno de sus mayores socios comerciales, además de ser, junto con Israel, uno de los principales aliados del Gobierno de Milei en materia de política exterior.