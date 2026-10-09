Oficina electoral envía a revisión más de 1.800 actas que decidirán nuevo alcalde de Lima

La ONPE señaló que, tras haber culminado el procesamiento del sufragio realizado el pasado domingo, remitió a los JEE "todas las actas que no pudieron contabilizarse porque fueron objeto de una observación o contienen una solicitud de impugnación o nulidad".

Según la información, los JEE empezaron a evaluar los casos y hacia el mediodía de este viernes eran 1.886 las actas observadas en Lima pendientes de resolución, que comprenden unos 400.000 votos en total.

Con el 92,843 % de las actas ya contabilizadas, López recibe hasta el momento el 27,706 % de los votos, equivalentes a 1.446.405, mientras que Allison llega al 26,838 %, con un total de 1.401.070 sufragios.

El tercer lugar es ocupado, ya sin opciones de revertir el resultado, por el también derechista Carlos Bruce, quien recibe el 15,092 %, equivalente a 787.849 votos.

De esa manera, la disputa por la alcaldía de Lima sigue sin definirse cinco días después de la celebración de los comicios, ya que la ventaja de López sobre Allison es de solo 45.335 votos.

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La ONPE informó que, tras la revisión de las actas por los JEE, las resoluciones son enviadas nuevamente para que ejecute lo dispuesto, aunque las que sean apeladas pasarán al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que deberá tomar una decisión definitiva en cada caso.

La elección a la alcaldía de Lima ha estado desde un inicio envuelta en una gran polémica por la pretensión de López, quien fue elegido burgomaestre capitalino en 2023 pero renunció al cargo en octubre del año pasado para postular a la presidencia de Perú, de buscar un nuevo mandato consecutivo, que prohíbe la Constitución.

El empresario y político ultraderechista quedó tercero en las presidenciales, pero resultó elegido senador, una función a la que renunció para tratar de regresar nuevamente a la alcaldía.

Para ello, se presentó en el número dos de la lista de su partido, Renovación Popular, pero luego el candidato titular renunció para dejarle la vía libre para asumir el cargo edil de manera indirecta, en lo que fue considerado por diversos expertos como un intento de buscar una "reelección encubierta".

A pesar del favoritismo del exburgomaestre, Allison irrumpió con fuerza en los días previos a las elecciones del domingo pasado para concentrar el voto de electores que buscaban evitar el triunfo de López.