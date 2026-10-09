Perú expresa su solidaridad a Panamá por el terremoto de magnitud 7,7

"En estos momentos difíciles, el Perú formula sus sentidos votos por la pronta recuperación de las personas y zonas afectadas", agregó el mensaje de la Cancillería.

A su vez, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que intensifica la vigilancia en la costa del país, tras reportar el terremoto ocurrido este viernes en Panamá, de magnitud 7,7 según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés).

El fuerte terremoto sacudió este viernes el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros, lo que activó una alerta de tsunami en el Pacífico.

De acuerdo con el USGS, el epicentro se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital de Panamá.

El movimiento ocurrió a las 12:56 hora local (17:56 GMT) y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7 por el USGS.

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Por su parte, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una amenaza de tsunami para la costa pacífica de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, tras el terremoto de Panamá.