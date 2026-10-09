Roban en Italia 30.000 botellas de vino valoradas en cinco millones de euros

Según declaraciones de su director ejecutivo, Renzo Cotarella, al diario italiano, el precio de las botellas robadas oscila entre 150 y casi 500 euros cada una.

El robo, según la primera reconstrucción, se produjo el sábado por la noche, cuando siete individuos enmascarados sustrajeron cajas que contenían miles de botellas de vino tinto de alta calidad de la cosecha 2023. Lo hicieron desactivando el sistema de alarma de la empresa y luego cargaron las cajas en dos camiones.

"Sin duda, se trata de una banda altamente entrenada, quizás la misma que ha asaltado otras bodegas en Italia en los últimos meses. Un robo de esta magnitud y valor nunca se había producido en Italia", señaló Cotarella,

Los empleados descubrieron el robo el lunes por la mañana, al regresar al trabajo.

Debido a la calidad del vino, se investiga cuál podría ser su mercado, ya que es difícil no despertar sospechas dado el repentino aumento en la oferta de estas botellas, explicaron.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Estamos informando a nuestros clientes en todo el mundo", explica la empresa dirigida por Albiera Antinori, "queremos advertirles que tengan cuidado con las ofertas fuera de los canales oficiales".

Según Corriere della Sera, es probable que la banda de ladrones de vino lleve a cabo estos robos a comisión: este fue el caso a mediados de septiembre en la bodega Conterno Fantino en Monforte d'Alba. Se robaron 3.000 botellas de Barolo Sorì Ginestra, incluyendo formatos "magnum" y "jeroboam", por un valor total de entre 300.000 y 400.000 euros.

Marchesi Antinori, con sede en Florencia, es una de las bodegas más grandes e importantes de Italia, con una larga historia que se remonta a 1385. Sigue siendo una empresa familiar, genera ingresos anuales de aproximadamente 263 millones de euros y a lo largo de los años también ha adquirido tierras y bodegas en Umbría, Apulia, Piamonte, Lombardía, en California (EE. UU.) y Chile.