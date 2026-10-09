SpaceX sacude el sector de las telecomunicaciones de EE.UU. tras comprar espectro nacional

El acuerdo contempla la adquisición a Grain Management de una cartera de licencias de espectro de hasta 14 megahercios de espectro emparejado en la banda de 800 MHz, una operación que requiere aún la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).
Según la compañía aeroespacial, esta banda baja clave "allana el camino para que Starlink Mobile se convierta en un gran operador de telefonía móvil en Estados Unidos".
El propio Musk calificó el pacto en su red social X como "un asunto muy importante".
Starlink, el servicio de internet por satélite de SpaceX, cuenta con más de 11.000 satélites en órbita y unos 13,5 millones de suscriptores en todo el mundo, según estimaciones de Deutsche Bank. El negocio se ha convertido en uno de los principales motores de ingresos de la compañía, cuya valoración supera ahora los dos billones de dólares.
No obstante, la adquisición del espectro no elimina la necesidad de desplegar infraestructura terrestre para ofrecer una cobertura móvil amplia. Según CNBC, SpaceX necesitará también antenas y otros equipos en tierra para mejorar la cobertura, especialmente en zonas urbanas.