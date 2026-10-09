SpaceX sacude el sector de las telecomunicaciones de EE.UU. tras comprar espectro nacional

Nueva York, 9 oct (EFE).- Las acciones de los gigantes estadounidenses de las telecomunicaciones AT&T (-6,95 %), Verizon (-6,56 %) y T-Mobile (-10,43 %) registraban este viernes fuertes caídas en Wall Street, mientras que las de SpaceX subían un 1,80 % tras anunciar la compañía de Elon Musk un acuerdo para adquirir espectro radioeléctrico en Estados Unidos y ampliar así su apuesta por la telefonía móvil.

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