Terremoto de Panamá y sus réplicas se sintieron en Costa Rica sin causar daños graves

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) informó que el terremoto principal "se sintió fuerte en el sur de Costa Rica", zona fronteriza con Panamá, y de forma "moderada" en el resto del país, incluida la capital costarricense San José.

"Se reportó caída de objetos pequeños en Laurel y Ciudad Neily", comunidades cercanas a la frontera, indicó el Ovsicori, que agregó que "no se reportan daños estructurales ni personas heridas en Costa Rica".

El Ovsicori agregó que en las primeras dos horas posteriores al terremoto ocurrieron al menos siete réplicas de magnitudes entre 4,8 y 5,8, de las cuales una se sintió en la capital San José y varias en el sur del país por su cercanía con Panamá.

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) de Costa Rica, Alejandro Picado, informó que el terremoto se sintió en varias zonas de este país sin que ocasionara daños y que se descartó cualquier alerta de tsunami.

Picado recordó que Costa Rica es un país de frecuente actividad sísmica y que la población debe estar preparada y conocer qué hacer en caso de un temblor como el ocurrido en Panamá.

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El terremoto de magnitud 7,7 ocurrió a las 12:56 hora local (17:56 GMT) con una profundidad de 10 kilómetros y el epicentro a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).