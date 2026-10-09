Vídeo: un violento aluvión deja daños y anega zonas urbanas tras intensas lluvias en Chile

El temporal coronó varios días de precipitaciones incesantes en la Región Metropolitana. Ciertas zonas acumularon más de 140 mm de lluvia entre el lunes y el martes, registrando específicamente 144 mm en Las Condes. Catalina San Martín, alcaldesa de la comuna, indicó que el suelo se encontraba absolutamente saturado debido a la magnitud de las precipitaciones.

Factores climáticos y estructurales

Especialistas explicaron que una isoterma cero anormalmente alta reemplazó la habitual caída de nieve en las alturas por agua líquida, acelerando drásticamente el caudal. A esto se sumó la obstrucción de dos ductos de evacuación paralelos, los cuales colapsaron al encontrarse bloqueados por acumulación de basura y escombros. Según detalló Germán Codina, delegado presidencial de la Región Metropolitana, esto impidió el correcto drenaje y provocó el desborde de la Quebrada Honda, además de la crecida de los ríos Mapocho y Maipo.

En el oeste de la capital, el desborde del río Maipo afectó a sectores de Talagante, donde se encuentran viviendas precarias y asentamientos informales. En contraste, las zonas nororientales como Las Condes sufrieron el impacto directo del alud proveniente del sector alto.

Lea más: Lluvias intensas causan aluvión que arrastra autos y buses en el este de Santiago de Chile

Impacto de incendios anteriores y medidas oficiales

Las autoridades señalaron un factor adicional con efecto retardado: los incendios forestales ocurridos durante el verano pasado en la precordillera, cuya destrucción de vegetación dejó abundante tierra suelta propensa al arrastre. Si bien el Ministerio de Obras Públicas y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) contemplaban la instalación de mallas de contención para mitigar este riesgo, la infraestructura preventiva aún no se encontraba operativa.

Ante la magnitud de los daños, el presidente José Antonio Kast decretó a la comuna de Las Condes como “zona de catástrofe”. Actualmente, personal municipal y equipos de Bomberos trabajan con maquinaria pesada en la limpieza de colectores bloqueados y el despeje de las vías afectadas, mientras continúan los operativos de asistencia a los damnificados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fuente: Clarin