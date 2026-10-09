Tres incendios forestales se mantienen activos en Perú y siete fueron extinguidos

Los incendios activos empezaron el jueves en el distrito de Pacobamba (Apurímac), donde la subprefectura distrital, personal del gobierno local y pobladores de la zona trabajan en el control y extinción del fuego.

Asimismo, en las localidades de Pucyura y Santa Teresa (Cusco), las labores de extinción del fuego están a cargo de la Policía Nacional y el serenazgo (guardia municipal), informó el COEN del Instituto de Defensa Civil.

Precisó que, al momento, estos eventos destruyen hectáreas de cobertura natural y que continúa la evaluación de daños por parte de las autoridades ediles.

Un anterior informe del COEN y de las Oficinas Regionales de Gestión de Riesgo de Desastres reportó seis fallecidos y los focos activos en al menos cinco regiones del país, en la primera semana de octubre.

Las víctimas se reportaron en Cusco y la también surandina Puno, donde las altas temperaturas por el fenómeno climático El Niño y los vientos intensos han propagado el fuego en pastizales, bosques nativos y zonas de cultivo.

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La mayoría de fallecidos son adultos mayores, que intentaban apagar el fuego sobre sus campos de cultivo y zonas aledañas a sus casas, así como dos menores de edad en el distrito de Pomacanchi, Cusco.

De otro lado, el COEN informó que siete incendios forestales que consumieron 124 hectáreas de cobertura natural, registrados entre el miércoles y jueves, fueron extinguidos por las autoridades competentes en los distritos de Challhuahuacho (Apurímac), Aija (Áncash), Paras y Cabana (Ayacucho), Cuñumbuqui, Sacanche y El Eslabón (San Martín).

En Challhuahuacho, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), Serenazgo, personal de la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad distrital y pobladores de la zona extinguieron el fuego.

En tanto, en Aija, estas labores fueron ejecutadas por el gobierno local y la población organizada.

A su vez, en Paras y Cabana, los trabajos de extinción fueron realizados por la Policía, gobiernos municipales y pobladores.

En Cuñumbuqui, Sacanche y El Eslabón, los eventos fueron sofocados por los bomberos voluntarios.

Según información preliminar, estos incendios consumieron 124 hectáreas de cobertura natural y afectaron el servicio básico de energía eléctrica, pero no se reportan fallecidos ni heridos.