Trump crea un comité para investigar a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook

La comisión, creada el 7 de octubre en un memorando difundido este viernes por la Casa Blanca, examinará las acusaciones sobre si Cook hizo declaraciones falsas en relación con uno o más instrumentos hipotecarios y la audiencia en la que se requiere su presencia está programada para el 5 de noviembre.

El memorando presidencial se suma a la ofensiva de la Administración Trump contra Cook, en un contexto de presiones de la Casa Blanca para que la Reserva Federal rebaje los tipos de interés.

Los abogados de Cook, a través de un comunicado, afirmaron tener "serias dudas de que esta 'audiencia' sea legítima y se ajuste a la ley".

Cook no ha sido imputada por ningún delito relacionado con el supuesto fraude hipotecario.

Este último movimiento de la Casa Blanca se suma a la escalada por destituir a Cook de la Reserva Federal.

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El Tribunal Supremo se pronunció el pasado mes de junio a favor de que Cook permaneciera en el cargo, que puede ocupar hasta 2038, pero los intentos de Trump por destituairla de su puesto continúan.