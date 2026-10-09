Trump dice que el militar cuya ejecución será retransmitida "se lo merece"

Durante una celebración en la Casa Blanca, Trump se refirió a Nidal Malik Hasan, exmayor del Ejército condenado a muerte por matar a 13 personas y herir a otras 32 en 2009, durante un tiroteo en la base militar de Fort Hood, en Texas. Su ejecución está prevista para el próximo 3 de diciembre.

A juicio del presidente, quienes pasan dos días en la cárcel pueden hacer "casi lo que sea" sin que ocurra "nada", una situación que, aseguró, su Gobierno "está cambiando".

La ejecución de Hasan tendrá lugar también en la base militar Fort Hood por un pelotón de soldados armados con fusiles, según contó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien insistió en que se garantizará que la población pueda presenciar el procedimiento.

El secretario justificó la decisión al señalar que debe conocerse que este tipo de actos tienen "consecuencias graves", de acuerdo con declaraciones a medios locales.

El Pentágono volvió a repetir este viernes que seguirán adelante con la transmisión del fusilamiento pese a la polémica suscitada, según dijo un funcionario del organismo a EFE.

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El Departamento de Guerra estadounidense se negó a comentar sobre la afirmación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, de que las "ejecuciones públicas constituyen una forma de trato o pena cruel, inhumana o degradante" y que su emisión en directo puede ser una forma de tortura.

La ejecución de Hasan, aprobada por Trump a recomendación de Hegseth, será la primera ejecución de un militar por fusilamiento desde 1945. EEF