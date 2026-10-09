Trump elogia la lealtad de Zacharia al nombrarla nueva portavoz de la Casa Blanca

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump destacó la lealtad de Zacharia, a quien describió como una "brillante partidaria" desde el principio, y aseguró que trabajará bien con los medios de comunicación, los estadounidenses y su Administración.

El presidente también elogió la labor de Leavitt, a quien calificó de "fantástica" en el desempeño del cargo.

Zacharia había trabajado por un corto periodo de tiempo en el Departamento de Seguridad Nacional hasta el pasado mes de marzo y también como analista política de las principales cadenas de noticias, incluidas Newsmax y Fox News.

Además, la nueva funcionaria ha trabajado como asesora en Truth Social, la red social propiedad de la familia Trump, que es utilizada como canal de difusión del mandatario y su Administración.

Su antecesora desempeñó esta función durante todo el segundo mandato del actual presidente, en concreto desde enero de 2025 hasta agosto de 2026, y había sido antes secretaria de prensa nacional para la campaña presidencial del líder republicano en las elecciones de 2024.

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Zacharia también trabajó antes como asesora legal para Fix California, grupo conservador creado contra políticas progresistas a nivel estatal y cuyo fundador, Richard Grenell, trabaja como enviado presidencial especial para misiones especiales de la Administración de Trump.