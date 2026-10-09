Trump llama "corrupto" al comité del Nobel de la Paz y dice que Pillay es una desconocida

"Hoy le dieron el Premio Nobel de la Paz a una persona de la que nunca había oído hablar", dijo el mandatario en un mitin en Syracuse (Nueva York), aunque después describió a Pillay como una "persona liberal que trabaja en las Naciones Unidas" y la felicitó.

No obstante, tras el galardón a la exjueza y cocreadora de la Corte Penal Internacional (CPI), afirmó que el premio "ha quedado desacreditado para siempre por un puñado de ideólogos radicales que son antidemocráticos y, en realidad, enemigos de la civilización", y lo consideró "corrupto".

Sus comentarios se producen tras la polémica decisión de EE.UU. de sancionar a la CPI tras la premiación de Pillay, quien formó parte de la comisión independiente de Naciones Unidas sobre Israel y los territorios palestinos ocupados, y que concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza.

"Los Estados Unidos de América, representados por mí como su presidente, deberían haber recibido el premio Nobel de la Paz, pero no lo recibieron", despotricó Trump, quien se arrogó el mérito de haber resuelto varios conflictos en el mundo, como en otras ocasiones.

Precisamente Trump se felicitó por supuestamente resolver el conflicto entre Israel y Hamás, asegurando que "ahora es un Hamás muy diferente", y también por, a su juicio, "impedir que Irán tuviera un arma nuclear y volara por los aires todo Oriente Medio".

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Asimismo, recordó que la líder opositora venezolana María Corina Machado le regaló su Nobel de la Paz el año pasado y aprovechó para subrayar la intervención de Estados Unidos en Venezuela con el mensaje de que "al vencedor le corresponde el botín".

"Saqué de Venezuela al malvado dictador del mundo, Nicolás Maduro, y estoy en proceso de convertir Venezuela en una democracia muy rica. Estamos sacando para nosotros mismos, nos lo merecemos: al vencedor le corresponde el botín"", dijo en referencia al petróleo.