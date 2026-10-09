Tyson aparece con Trump en la Casa Blanca, tras revelar que le entregó una carta de Diddy

Trump bromeó con los periodistas que se encontraban en la Casa Blanca antes de partir hacia Siracusa (Nueva York), donde tiene previsto participar en un mitin electoral, al señalar que no iba a pelear con Tyson esa noche, en referencia a la presencia del excampeón mundial de los pesos pesados a su lado.

"Soy su fan desde hace mucho tiempo. Somos amigos desde hace muchos años (...) no hay nadie como él, afirmó el mandatario republicano.

Veinticuatro horas antes de visitar la Casa Blanca, Tyson reveló la entrega de la carta de Diddy a Trump, durante una entrevista con el presentador Andy Cohen en el programa radial "Andy Cohen Live", de SiriusXM.

El exboxeador explicó que había hablado por teléfono una vez con Combs, quien le pidió que le entregara una carta al presidente.

Al ser preguntado si había cumplido el encargo, Tyson respondió: "Hice lo que me pidió".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tyson fue condenado en febrero de 1992 por violación y otros dos delitos sexuales por un caso ocurrido en julio de 1991 en Indianápolis.

El excampeón mundial fue sentenciado a seis años de prisión, de los que cumplió aproximadamente tres antes de quedar en libertad en marzo de 1995.

En la década de los años ochenta, Donald Trump actuó como promotor y organizador de varias de las peleas más importantes de Mike Tyson, como el combate contra Michael Spinks en Atlantic City, de acuerdo con medios especializados.

En enero pasado, Trump confirmó que Combs le había solicitado un indulto, aunque expresó sus dudas sobre concedérselo, debido a las críticas que el rapero hizo contra él durante la campaña electoral.

Combs cumple una condena de cincuenta meses por dos delitos relacionados con el transporte de personas para ejercer la prostitución, tras ser absuelto de los cargos más graves por los que era acusado: tráfico sexual y crimen organizado.