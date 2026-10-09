Un soldado israelí muerto y otros 3 heridos tras volcar su vehículo en el sur del Líbano

El fallecido es el capitán Eliav Jaím Tsapalamus, de 21 años y natural de Haifa, oficial de combate del Batallón 603 de la Séptima Brigada, según el Ejército israelí.

Israel lanzó el pasado 2 de marzo una operación militar en el sur del Líbano coincidiendo con la escalada regional desatada por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el 28 de febrero.

Desde entonces, al menos 4.383 personas han muerto y 12.406 han resultado heridas en el Líbano por los ataques israelíes, según el último balance del Ministerio de Salud libanés, con datos hasta el 10 de septiembre.

Pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril, el Ejército israelí mantiene tropas en el sur del país y continúa con sus bombardeos, mientras Katz ha insistido en que sus fuerzas no se retirarán de la zona.