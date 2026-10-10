Adrenalina, vigilancia y pacientes en la calle por el terremoto de magnitud 7,7 en Panamá

Una de las infraestructuras afectadas fue un hotel de apenas cuatro niveles en el corazón de esa ciudad, ubicada a más de doscientos kilómetros al oeste de la capital panameña.

La fachada y los balcones del hotel están colapsados. Parte del edificio cayó sobre los automóviles aparcados en la base, lo que imposibilita su traslado, pese a no haberlos destruido.

EFE habló con dos trabajadores del hospedaje que estaban dentro cuando el terremoto de magnitud 7,7 -según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés)- agitó al país centroamericano.

“Fue una gran adrenalina. Nadie está preparado para esto (…) estábamos sacando a la gente cuando escuchamos crujir la infraestructura“, dijo a EFE Eduardo González, trabajador del hotel, mientras hace “guardia” durante toda la noche sentado en una silla de playa frente al hotel.

González, como otros vecinos, están pendientes ante la posibilidad de robos a lo largo de la noche.

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Pese a que el fuerte movimiento telúrico, de apenas diez kilómetros de profundidad, tuvo como epicentro las cercanías del pequeño pueblo costero de Tonosí, a casi cien kilómetros de Penonomé, esta pequeña ciudad fue una de las zonas más resentidas.

“Fue bastante fuerte (…) entré a mi carro (vehículo) pero cuando intentaba salir, atrás mío habían otros interceptándome y comenzó a caer el concreto“, comentó a EFE otro de los trabajadores hoteleros, que prefirió no dar su nombre.

Este otro empleado mantiene, sin embargo, la esperanza de que su automóvil no tenga daños mayores para que en las próximas horas pueda movilizarlo.

Las calles de la localidad aún albergan a otros vecinos frente a las puertas de sus inmuebles, agrupados y tranquilos a la espera de que no se produzca otra de las más de cien réplicas que se han registrado desde el mediodía.

Los pacientes del principal hospital público de la zona se mantienen, hasta el momento, bajo carpas en la calle y durmiendo en camas con el personal médico atendiéndolos.

La plaza principal, con la iglesia de cabecera y marquesina en su parte central, está acordonada porque una de las torres se vio afectada.

Frente a las edificaciones de mayor altura de la ciudad, las pequeñas casas de un solo nivel con la estructura folclórica de la zona no han sufrido daños, según pudo constatar EFE.

Según el primer informe oficial del Gobierno panameño, el terremoto dañó casi todas las plantas potabilizadoras del país, iglesias, hoteles, comercios, edificios públicos y carreteras, pero no se reportaron hasta el momento víctimas mortales, aunque sí algunos heridos en diferentes puntos del país.