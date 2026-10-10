Bolivia afirma que por ahora no hay connacionales afectados tras el terremoto en Panamá

"Se informa a la población que, según los reportes preliminares y el monitoreo permanente realizado por nuestra red de Representaciones Diplomáticas y Consulares en la región, no se registran ciudadanos bolivianos afectados en su integridad física y su salud a causa de estos eventos naturales", dice un comunicado oficial de la Cancillería de Bolivia.

Asimismo, el Gobierno boliviano "insta a todos los ciudadanos bolivianos que residen o se encuentran de tránsito" en las zonas afectadas "a mantener la calma, extremar precauciones y acatar estrictamente las instrucciones emitidas" por las autoridades locales.

Bolivia expresó su "profunda solidaridad" con Panamá y también con las poblaciones de Colombia y Costa Rica que también sintieron el movimiento telúrico.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró su compromiso "con el bienestar" de la comunidad boliviana en el exterior, por lo que las oficinas consulares activaron los protocolos de emergencia y canales de atención.

El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió este viernes a Panamá dejó al menos 27 heridos leves, unos 300 evacuados y más de 400 edificaciones afectadas, entre ellas 142 residencias y 188 centros escolares, sin que se registren víctimas mortales, según el último balance de las autoridades panameñas.

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El terremoto, cuyo epicentro se situó cerca de la localidad de Tonosí, en el suroeste del país, tuvo una magnitud de 7,7 según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), mientras que el Instituto de Geociencias (IGC) de Panamá lo rebajó a 7,5, mientras prosiguen las réplicas, más de un centenar.

Según el informe, gran parte del país resultó afectado en mayor o menor medida por el terremoto.

En total en las nueve provincias afectadas, además de los 27 heridos leves, resultaron dañadas por el temblor 142 viviendas, cuatro edificios residenciales, 188 centros escolares, 20 instalaciones sanitarias, 26 edificios gubernamentales, 13 iglesias, siete hoteles, nueve puentes y múltiples tramos viales, entre otros, además de daños en plantas potabilizadoras.