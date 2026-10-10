Central nuclear de Zaporiyia denuncia desabastecimiento de diésel para sus generadores

"La situación con la logística continúa siendo extremadamente difícil. Los caminos de acceso continúan bajo bombardeos y ataques de drones. El transporte y el personal que garantiza el traslado de las cargas necesarias se ven amenazados", señaló la directora de prensa de la central, Yevguenia Yásina, citada por la agencia TASS.

Recordó la muerte reciente del conductor de un camión a consecuencia de un ataque de dron ucraniano.

"Esto es una prueba más de cuán graves son los riesgos incluso para los cargamentos más comunes", indicó.

Señaló que "desde hace mucho tiempo no tenemos suministros estables de diésel para la estación". "Solo se logra organizar suministros aislados. Para una instalación nuclear esto no es una solución de largo plazo", indicó.

Aunque la central nuclear de Zaporiyia en estos momentos está operando "en frío", sin generar electricidad, necesita de suministro eléctrico, particularmente de los generadores de reserva, para enfriar los reactores, ya que de lo contrario podría tener lugar un accidente nuclear.

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Justamente la víspera el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, expresó su preocupación por el suministro inestable de diésel a la planta, lo cual incrementa los riesgos en caso de que falle el suministro eléctrico externo, algo que sucede a menudo debido a la guerra en Ucrania.

"Compartimos totalmente la preocupación de Grossi. Es más, constantemente llamamos la atención al respecto. Los generadores diésel son una fuente de reserva importantísima de alimentación para los sistemas de seguridad de la estación en caso de una pérdida de abastecimiento externo", dijo Yásina.

Indicó que "es necesaria una solución sistémica, que garantice los suministros suficiente y seguros de diésel" a la estación nuclear.

Desde el comienzo de la guerra, Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de poner en riesgo la instalación nuclear.