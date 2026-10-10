Comienza en Cuba la campaña tabacalera 2026-2027 con la siembra de 20.000 hectáreas

Para esta campaña, el 60 % de toda la siembra (unas 12.000 hectáreas) se concentrarán en la provincia de Pinar del Río (oeste), territorio que reúne históricamente la mayor cosecha de la hoja y que más tributa a la producción de los mundialmente célebres habanos.

Según explicó a la prensa oficial, el director agrícola de Tabacuba, Osvaldo Santana, aunque en esta jornada empezaron las siembras de manera oficial, en siete de los 11 municipios que conforman este territorio ya se plantaba tabaco.

Durante la campaña tabacalera, el 10 % de la aromática hoja en la isla se siembra en octubre; el 55 % en noviembre; otro 30 % en diciembre y solo el 5 % durante los primeros días de enero del próximo año, con un rendimiento promedio de 1,10 toneladas por hectárea.

La campaña -que moviliza anualmente a más de 10.000 productores- "volverá a ser difícil", puntualizó Santana, debido al bloqueo petrolero impuesto por EE.UU., que agravó desde enero la ya compleja situación económica en la isla provocada en gran parte por años de deficiente gestión del Gobierno de La Habana.

El tabaco, uno de los principales renglones exportables y el cuarto sector que más ingresos aporta al producto interior bruto (PIB) del país caribeño, se ha visto afectado de manera general en los últimos años por el paso de fenómenos naturales como los huracanes y por la grave crisis energética y económica.

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Este año, el Comité Organizador del Festival del Habano informó que "tras evaluar el contexto actual y con el propósito de preservar los estándares de excelencia", la XXVI edición del evento no tendría lugar en Cuba, en medio de la grave crisis energética.

Cada edición, este Festival se dedica a los puros prémium más famosos del mundo y aporta millones de dólares a través de una subasta de humidores de habanos.

En 2025 se obtuvo en este evento una recaudación total de unos 18,72 millones de dólares que, según el Gobierno cubano, se destinan al sistema de salud pública.