Detienen en Ecuador a tres colombianos e incautan 300 kilos de marihuana

Son los resultados de un operativo realizado el viernes en el sector de Piartal, municipio Montúfar (norte), detalló la Policía en un comunicado.

Durante el procedimiento, los agentes policiales identificaron a tres individuos que se movilizaban en dos motocicletas, custodiando un vehículo que transportaba 300 envolturas plásticas de marihuana, equivalentes a cerca de 606.014 dosis.

La Policía icalculó que la droga incautada alcanzaría un valor de algo más de 2,7 millones de dólares en el mercado estadounidense y un poco más de 1,9 millones de euros en el europeo.

Los cálculos de la Policía señalan que en Ecuador el valor de la droga se estima en unos 234.000 dólares.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales en desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

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Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.