Dominicana Covi Quintana se alista para el Latin Grammy con un álbum de homenaje a su país

"Creo que necesitaba hacerle un homenaje a mi gente, a mi cultura. Quería volver al comienzo de todo y sentía que se lo debía a mi gente y a mi cultura: hacer un álbum directamente dominicano", expresó la artista a EFE desde Madrid, donde este sábado cierra una gira por España tras sus presentaciones en Valencia, Gran Canaria y Barcelona.

Quintana cuenta con dos nominaciones a los Latin Grammy: mejor álbum de merengue y bachata, por 'Oye Eta Vaina', y mejor canción cantautor, por el tema 'Temblor y Réplica'.

La cantante reconoció que las nominaciones fueron una gran sorpresa. Aunque esperaba tener más posibilidades en la categoría de cantautor, por ser el ámbito en el que se ha desarrollado habitualmente, admitió que no anticipaba el reconocimiento en el género tropical.

"Es un álbum para divertirnos un poco y salir de mi zona de confort. Creo que todo el mundo ve a Covi como una artista un poco dramática, un poco triste, por lo que cuentan mis canciones, pero yo soy merengue y bachata. Literalmente, soy una tambora y una güira; siempre ando festejando", manifestó.

La intérprete también destacó el compromiso que, a su juicio, tienen los artistas dominicanos con la preservación y difusión del merengue, un ritmo que considera parte esencial de la identidad cultural del país.

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"Estamos todos juntos reviviendo el merengue. Es un privilegio, pero también tenemos una responsabilidad muy grande: hacer que esto no muera, que pueda seguir hacia adelante", afirmó.

En ese sentido, señaló que espera que la presencia de la música dominicana en los Latin Grammy contribuya a impulsar el género y a mantenerlo vigente ante nuevas generaciones de artistas y oyentes.

Quintana considera que la creatividad y el concepto de su producción pudieron influir en el reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación. Explicó que quiso construir un proyecto en el que todos los elementos giraran en torno a la República Dominicana.

"Creo que la Academia vio creatividad en este disco: vio un álbum cien por ciento dominicano, muy conceptual y muy creativo. Quise hacer un álbum en el que todos los músicos fueran dominicanos, que todos los vídeos se grabaran en la República Dominicana y que todo girara alrededor de mi país, que me ha dado tanto", sostuvo.

La cantautora también resaltó el auge internacional del merengue y la bachata, al señalar que artistas de otros países están incorporando estos ritmos a sus propuestas musicales.

"El merengue y la bachata están ahora mismo en lo más alto. Artistas internacionales que no son dominicanos están fusionando su música con estos géneros, y me encanta poder representarlos de alguna manera en los Latin Grammy y en esta nueva etapa de Covi haciendo música tropical", agregó.