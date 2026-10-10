El papa asciende al obispo español Aurelio García a secretario del Culto y Sacramentos

"El Santo Padre ha nombrado Secretario del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos a Su Excelencia Reverendísima Mons. Aurelio García Marcías, hasta ahora Subsecretario del mismo Dicasterio", se lee en el boletín diario del Vaticano.

García Macías, natural de la localidad vallisoletana de Pollos, era desde el 2021 subsecretario de este 'ministerio' vaticano presidido actualmente por el cardenal británico Arthur Roche.

El Dicasterio del Culto Divino tiene como misión principal promover la liturgia de acuerdo a la renovación emprendida desde el Concilio Vaticano II (1962-1965) y vigilar que sus normas se respeten fielmente en todo el mundo.

Monseñor García Macías nació el 28 de marzo de 1965, fue ordenado sacerdote en la diócesis de Valladolid en 1992 y, a lo largo de su trayectoria, se licenció en Filosofía en la Universidad de Salamanca y se doctoró en Liturgia en el Pontificio Instituto de Sant'Anselmo en Roma.

Tras su cargo como rector del seminario vallisoletano, en 2015 regresó a Roma para prestar servicio en dicho Dicasterio vaticano.

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En 2021 el papa Francisco le nombró subsecretario y también obispo de la desaparecida demarcación episcopal de Rodton.